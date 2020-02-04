Футболисты «Наполи» и «Сампдории» забили на двоих шесть мячей

В Генуе завершился матч 22-го тура чемпионата Италии по футболу между "Сампдорией" и "Наполи". Встреча получилась результативной. На двоих команды забили шесть голов. "Голубые" в гостях добились победы со счетом 4:2.

За "Наполи" отличились Аркадиуш Милик (3-я минута), Элиф Элмас (16-я), Диего Демме (83-я) и Дрис Мертенс (90-я). В составе хозяев поля мячи забили Фабио Квальярелла (26-я) и Маноло Габбьядини (73-я).

"Наполи" занимает десятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 30 очков. "Сампдория" располагается на 16-й позиции. В ее активе 20 баллов.

Источник: Вести

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