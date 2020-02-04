Майли Сайрус порадовала фанатов «горячими» фото с возлюбленным

Майли Сайрус и ее возлюбленный Коди Симпсон не стесняются демонстрировать фанатам страстные чувства. На этот раз 27-летняя артистка поделилась с Instagram-фолловерами «горячими» фото, представ с избранником практически без одежды.
В кадре Сайрус, не стесняясь камеры, позирует в прозрачном нижнем белье и чулках. 23-летний Симпсон с обнаженным торсом запечатлен у ног возлюбленной. Снимки «горячей парочки», как отметили поклонники, получились очень сексуальными.
Сайрус и Симпсон, которые долгое время являлись друзьями, начали встречаться как пара несколько месяцев назад. У влюбленных, удивляющих общественность дерзкими выходками, даже появился собственный стиль для фотосессий, и они могут похвастаться подборкой черно-белых «горячих» фото.
Напомним, актриса минувшим летом рассталась с супругом Лиамом Хемсвортом, прожив с ним в браке около года. До этого пара то расходилась, то мирилась целых 10 лет. Завершился процесс расторжения брака, тянувшийся восемь месяцев, 28 января, а в конце февраля документы вступают в силу.
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Последнее: Майли Сайрус и ее возлюбленный Коди Симпсон не стесняются демонстрировать фанатам страстные чувства. На этот раз 27-летняя артистка поделилась с Instagram-фолловерами «горячими» фото, представ с избранником практически без одежды. В кадре Сайрус, не стесняясь камеры, позирует в прозрачном нижнем белье и чулках. 23-летний Симпсон с обнаженным торсом запечатлен у ног возлюбленной. Снимки «горячей парочки», как […]
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