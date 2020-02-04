ВАДА попросило Спортивный арбитраж сделать процесс по спору с РУСАДА публичным

Всемирное антидопинговое агентство хочет, чтобы слушания по делу Российского антидопингового агентства в Спортивном арбитражном суде были публичными, сообщил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли.
В CAS направлен официальный запрос, передает ТАСС.
Ниггли заявил, что расследования в отношении РФ «вызвали огромный интерес по всему миру», поэтому ВАДА считает, что «спор должен быть публичным». ВАДА хочет, чтобы «все понимали процесс и слышали аргументы», передает РИА «Новости».
В конце 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях. РУСАДА не согласилось с решением ВАДА.
Уведомление о споре было направлено в Спортивный арбитражный суд.
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Последнее: Всемирное антидопинговое агентство хочет, чтобы слушания по делу Российского антидопингового агентства в Спортивном арбитражном суде были публичными, сообщил гендиректор ВАДА Оливье Ниггли. В CAS направлен официальный запрос, передает ТАСС. Ниггли заявил, что расследования в отношении РФ «вызвали огромный интерес по всему миру», поэтому ВАДА считает, что «спор должен быть публичным». ВАДА хочет, чтобы «все понимали […]
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