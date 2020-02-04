«Слуга народа» проведет съезд и обучение для депутатов местных советов 15 февраля – Корниенко

Партия «Слуга народа» 15 февраля проведет съезд, а также сбор и обучение депутатов местных советов и глав объединенных территориальных общин. Об этом глава партии Александр Корниенко рассказал 3 февраля в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Будут изменения в устав обсуждаться, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в «Парковом» (Конгрессно-выставочный центр в Киеве. – «ГОРДОН»). Параллельно с этим будет очень неординарное событие: впервые в истории нашей партии и, думаю, во многом впервые в истории Украины – будет большой системный сбор тех депутатов местных и председателей, которые в конце декабря были избраны в объединенные общины. Мы их собираем, будем немного обучать», – сказал Корниенко.
Он отметил, что для депутатов планируют провести однодневное обучение, для глав местных советов – двухдневное.
Нардеп сказал, что мероприятие будет открытым для прессы.
«Это будет такая возможность посмотреть, что такое партия «Слуга народа» за пределами Верховной Рады, «пощупать» этих депутатов, спросить их о собаке», – добавил Корниенко.
Перед этим журналисты спрашивали его о реакции политсилы на заявление нардепа от «Слуги народа» Евгения Брагаря, который посоветовал продать «собаку элитной породы», чтобы оплатить счета за коммунальные услуги, пенсионерке, которая говорила, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммуналки.
Корниенко ответил, что формально Брагарь «ничего не нарушил».
Верховная Рада текущего созыва начала работу 29 августа. Фракция «Слуга народа» получила монобольшинство в украинском парламенте.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Партия «Слуга народа» 15 февраля проведет съезд, а также сбор и обучение депутатов местных советов и глав объединенных территориальных общин. Об этом глава партии Александр Корниенко рассказал 3 февраля в кулуарах Верховной Рады, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Будут изменения в устав обсуждаться, будем обсуждать и некоторые последующие шаги по стратегии местных выборов. Это будет в «Парковом» […]
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