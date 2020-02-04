Мнение: Впихнуть свою версию

Пропаганда на марше.

Вместо объективного расследования убийства в ЦАР 30 июля 2018 года журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, власти России продолжают впихивать обществу удобную для себя версию об ограблении, как мотиве убийства.

Сначала нынешний генеральный прокурор Краснов, еще до своего назначения, дал соответствующее интервью. И вот теперь к нему присоединился посол России в ЦАР Борис Титоренко – примерно с той же версией.

Но посол Титоренко, который, вероятно, понимает, что с версией убийства с целью грабежа, мягко говоря, не все хорошо, оснащает свою речь оговорками. Вот, например, как это выглядит на сайте официоза РИА «Новости»:

«Насколько мне известно, на сегодняшний день установлено, что на них напали то ли криминальные элементы, то ли наемники …»

«Говорившие между собой якобы на арабском языке …»

То есть, если спустя годы выяснится, что журналисты убиты бойцами ЧВК «Вагнер» при участии российского государства, хитрый Титоренко сможет сказать: «Я же ничего не утверждал абсолютно, а только передавал то, что мне рассказывали, поэтому и говорил – «насколько мне известно», «якобы» К тому же я упомянул «наемников», а «вагнеропцы» — они и есть наемники!».

Ловко.

Но, конечно, версия причастности ЧВК «Вагнер» и российского государства к убийству, не в почете. Несмотря на то, что журналисты приехали в ЦАР снимать фильм о наемниках из «Вагнера».

Нет у этой версии поддержки ни у российского следствия, ни у российской дипломатии. И уж тем более у связанных с российским начальством властей ЦАР.

Это примерно, как если бы следствие об убийстве Бориса Немцова стало отрабатывать версию о причастности к нему Путина и Кадырова.

Вот и с расследованием в ЦАР то же самое. Сами виноваты, убийцы скрылись, найти их трудно. В общем, убили и «концы в воду».

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Источник: СерпомПо

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