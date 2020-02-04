Активисты приковали себя к забору Госдумы, требуя свободу политзаключенным. Их задержали сотрудники ФСО

Активисты приковали себя к забору Госдумы, требуя свободу политзаключенным. Их задержали сотрудники ФСО

04.02.2020, 0:32, Новости дня

Возле здания Государственной Думы в центре Москвы 3 февраля задержали семерых участников акции в поддержку политзаключенных, рассказал пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Активисты развернули семиметровый баннер с надписью «Свободу всем политзаключенным!» и приковали себя к забору у здания Госдумы. По словам Фомина, задержания провели сотрудники ФСО.

 

Среди задержанных Михаил Аксель, Марат Салахиев, Татьяна Колобакина, Александр Софеев, Андрей Овчинников, Людмила Сукова и Александра Попова. Их отвезли в ОВД Тверского района Москвы.

На акции также задержали журналиста Георгия Мальца, который работал на мероприятии. Он написал в своем твиттере, что сейчас также находится в ОВД Тверского района Москвы.

«Снимал акцию у Госдумы, задержали ФСОшники, говорю им, что журналист, показал пресс-карту. Они ответили, что надо ждать полицию. Приехала полиция, ФСОшники им говорят, что раз я снимал акцию и был рядом с участниками, то значит участвовал тоже. Сейчас в ОВД Тверское», – написал Малец.

 

Активисты требовали освобождения фигурантов «московского дела», дел «Нового величия», «Сети», «ростовского дела» и других политзаключенных. В акции приняли участие члены «Другой России», «Ассоциации народного сопротивления» и волонтеры проектов, поддерживающих политзаключенных.

В выходные в Санкт-Петербурге также задержали активистов, которые вышли с одиночными пикетами на Сенатскую площадь в знак протеста против изменения Конституции России.



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