Активисты приковали себя к забору Госдумы, требуя свободу политзаключенным. Их задержали сотрудники ФСО

Возле здания Государственной Думы в центре Москвы 3 февраля задержали семерых участников акции в поддержку политзаключенных, рассказал пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.
Активисты развернули семиметровый баннер с надписью «Свободу всем политзаключенным!» и приковали себя к забору у здания Госдумы. По словам Фомина, задержания провели сотрудники ФСО.
Среди задержанных Михаил Аксель, Марат Салахиев, Татьяна Колобакина, Александр Софеев, Андрей Овчинников, Людмила Сукова и Александра Попова. Их отвезли в ОВД Тверского района Москвы.
На акции также задержали журналиста Георгия Мальца, который работал на мероприятии. Он написал в своем твиттере, что сейчас также находится в ОВД Тверского района Москвы.
«Снимал акцию у Госдумы, задержали ФСОшники, говорю им, что журналист, показал пресс-карту. Они ответили, что надо ждать полицию. Приехала полиция, ФСОшники им говорят, что раз я снимал акцию и был рядом с участниками, то значит участвовал тоже. Сейчас в ОВД Тверское», – написал Малец.
Активисты требовали освобождения фигурантов «московского дела», дел «Нового величия», «Сети», «ростовского дела» и других политзаключенных. В акции приняли участие члены «Другой России», «Ассоциации народного сопротивления» и волонтеры проектов, поддерживающих политзаключенных.
В выходные в Санкт-Петербурге также задержали активистов, которые вышли с одиночными пикетами на Сенатскую площадь в знак протеста против изменения Конституции России.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV 3 февраля. «Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Hot or Not: что купить вместо Skoda Karoq? / 31 января
- В Хабаровске возобновили подачу тепла после аварии на ТЭЦ / 14 января
- Бывший комиссар «Наших» и экс‑депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство — Suddeutsche Zeitung / 2 декабря
- Вратарь «Ростова» Бабурин избежал серьезной травмы / 2 февраля
- В Армении возбудили дело по факту срыва тендера на поставку оружия из России / 3 февраля
- Большинство украинцев считают движителями реформ Зеленского и правительство – опрос / 29 января
- Расширен перечень орфанных заболеваний / 24 января
- Tesco приостановила сотрудничество с китайской фабрикой из-за открытки, в которой было письмо заключенного / 23 декабря