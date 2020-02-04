Иран отказался делиться с Украиной уликами по сбитому «Боингу» после публикации аудиозаписи переговоров диспетчера

Иран больше не будет делиться с Украиной деталями расследования дела о сбитом украинском «Боинге», заявил директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации.

Накануне в эфире программы «ТСН» на украинском телеканале «1+1» обнародовали аудиозапись, журналисты утверждают, что это переговоры диспетчера аэропорта в Тегеране с пилотом иранского самолета. Последний, согласно аудиозаписи, видел момент запуска ракеты по украинскому самолету и доложил об этом диспетчеру.

Иран изначально знал о причинах катастрофы самолета МАУ – так украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал аудиозапись.

Утверждается, что на пленке – переговоры пилота иранского пассажирского лайнера с диспетчером аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране в ночь, когда был сбит украинский «Боинг». Иранский самолет 8 января заходил на посадку в тот момент, когда самолет МАУ взлетал и набирал высоту.

Чуть позднее о своих наблюдениях диспетчеру сообщает пилот заходящего на посадку иранского самолета. Диспетчер посоветовал пилоту продолжить наблюдение и идти на посадку. Далее пилот сообщает, что увидел взрыв.

Самолет иранской авиакомпании в итоге благополучно приземлился. Диспетчер попытался связаться с экипажем украинского лайнера – в ответ тишина.

Самолет украинских авиалиний потерпел крушение через несколько минут после взлета 8 января. Погибли все, кто был на борту, – 167 пассажиров и 9 членов экипажа. То, что самолет сбила иранская ракета, Тегеран признал только 11 января. Изначально иранские власти говорили о технических проблемах на борту самолета МАУ. Комментируя появившуюся аудиозапись журналистам «1+1», президент Зеленский заявил, что она поможет в международном суде.

«Иран уже понимает, что у нас есть больше доказательств, чем было изначально, и эта запись – это один из таких важных шагов. Там все слышно, что он говорит: «Мне кажется, что летит ракета». Он это говорит и на персидском, и английском языках, там все зафиксировано. Действительно, это доказывает, что иранская сторона знала с самого начала, что наш самолет сбила ракета», – сказал Зеленский.

Пока неизвестно, как запись с предполагаемыми переговорами диспетчерской попала к украинской стороне. Зеленский говорит, что благодаря украинским спецслужбам. Иранская сторона в интервью местному агентству Mehr сказала, что это они поделились записью, но после ее публикации в СМИ делиться другими доказательствами Тегеран не будет.

«Группа по техническому расследованию аварии украинского авиалайнера странным образом опубликовала секретный аудиофайл переговоров пилота самолета, летевшего одновременно с украинским самолетом. Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами», – заявил Хасан Резаифар, директор по расследованию катастроф в Иранской организации гражданской авиации.

В Тегеране все еще остаются черные ящики, и после публикации аудиозаписи неизвестно, будут ли к расшифровке привлечены киевские специалисты. И есть ли шанс на передачу бортовых самописцев Киеву. Украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью «Интерфаксу» заявил, что позиция Тегерана по этому поводу «меняется несколько раз в день». Открытым остается и вопрос компенсаций семьям погибших от иранской стороны. Предложение в 80 тысяч долларов за каждого погибшего Киев назвал «недостаточной суммой».

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