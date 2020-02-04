Президент Путин и король Аль Сауд обсудили проблемы на нефтяном рынке

Владимир Путин и король Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти. Подтвердили готовность координировать действия в формате "ОПЕК плюс", чтобы обеспечить стабильность этого рынка. Как сообщил телеканал "Россия 24", разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.
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