Президент Путин и король Аль Сауд обсудили проблемы на нефтяном рынке

Владимир Путин и король Саудовской Аравии обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти. Подтвердили готовность координировать действия в формате "ОПЕК плюс", чтобы обеспечить стабильность этого рынка. Как сообщил телеканал "Россия 24", разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Источник: Вести

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