Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

04.02.2020, 0:30, Новости дня

Как обстоят дела с вывозом российских туристов из КНР? Об этом рассказали в Ростуризме. "Количество российских организованных туристов составляло 5600 человек, на момент, когда мы ввели ограничения на продажу туров. Начиная с 24 числа, по сегодняшний день крупнейшие туроператоры, которые работают на китайском направлении, фактически вывозили оттуда туристов. Большинство из них планово, в спокойном режиме, в соответствии с теми обратными билетами, которые к них были. Но, вместе с тем, с учетом обстоятельств, мы приняли решение о досрочном возвращении ограниченного количества этих туристов, обратные даты билетов которых были там, с 5 по 7 февраля. По информации, которую мы буквально только что получили от наших туроператоров, которые работают по китайскому направлению, все российские организованные туристы благополучно вернулись на территорию РФ", — заявил Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.

Источник: Вести



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