Зарина Догузова: все российские организованные туристы покинули Китай

Как обстоят дела с вывозом российских туристов из КНР? Об этом рассказали в Ростуризме. "Количество российских организованных туристов составляло 5600 человек, на момент, когда мы ввели ограничения на продажу туров. Начиная с 24 числа, по сегодняшний день крупнейшие туроператоры, которые работают на китайском направлении, фактически вывозили оттуда туристов. Большинство из них планово, в спокойном режиме, в соответствии с теми обратными билетами, которые к них были. Но, вместе с тем, с учетом обстоятельств, мы приняли решение о досрочном возвращении ограниченного количества этих туристов, обратные даты билетов которых были там, с 5 по 7 февраля. По информации, которую мы буквально только что получили от наших туроператоров, которые работают по китайскому направлению, все российские организованные туристы благополучно вернулись на территорию РФ", — заявил Зарина Догузова, руководитель Ростуризма.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV 3 февраля. «Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не […]