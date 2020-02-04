Эммануэль Макрон вновь призвал Европу к диалогу с Россией

Европе необходим диалог с Россией. И сотрудничество с Москвой по самым разным направлениям, в том числе по Украине — уже показало свою эффективность. Об этом сообщил президент Франции Макрон на встрече со своим коллегой из Польши. Он также заявил, что хотел бы провести переговоры с Россией и США по вопросу контроля над вооружениями.

"Франция не стала пророссийской, как я иногда слышу​​​. Франция – не пророссийская, не антироссийская, она проевропейская. Когда я смотрю на карту, то четко видно, что РФ – это Европа, даже если она не входит в ЕС, она по соседству с нами", — сообщил Эммануэль Макрон, президент Франции.

Источник: Вести

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