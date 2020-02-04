Россия ограничила въезд иностранцев с территории Китая

Принято решение о временном ограничении въезда граждан иностранных государств с территории Китая через воздушные пункты пропуска, информирует правительство России.
Соответствующее распоряжение, которое подписал глава кабмина Михаил Мишустин, опубликовано на сайте российского правительства.
В документе говорится, что в целях «предупреждения проникновения новой коронавирусной инфекции» в Россию Минтрансу, ФСБ, ФТС и Роспотребнадзору с полуночи 4 февраля поручено «временно ограничить въезд иностранных граждан с территории» Китая «в воздушных пунктах пропуска», кроме «воздушного пункта пропуска Шереметьево, за исключением граждан государств – членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство» в России.
Накануне Мишустин сообщил, что подписал национальный план по борьбе с распространением коронавируса.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV 3 февраля. «Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лучшие рекламные ролики Супербоула / 3 февраля
- В МИД РФ назвали заявление Ермака о стене с Донбассом «попытками спекулировать на разного рода негативных сценариях» / 6 декабря
- Патруль ОБСЕ обнаружил на оккупированном Донецке неотведенные «Грады» / 4 января
- В Москве начали сносить кинотеатр «Соловей» / 4 декабря
- Видео: Как Китай обзаводится новейшим вооружением / 31 января
- Анонсировано производство спортивного пистолета на базе «Удава» / 17 января
- Россия ограничивает пассажирское сообщение с Китаем / 29 января
- Число вероятных жертв подозреваемого в педофилии французского хирурга увеличилось до 349 / 20 декабря