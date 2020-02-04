Помпео высказался в защиту решения исключить из пресс-пула журналистку NPR

Госсекретарю США Майку Помпео в воскресенье вновь пришлось отвечать на вопросы о его отношениях с журналистами после того, как в ходе поездки в Восточную Европу и Центральную Азию из сопровождающего его пресс-пула была исключена журналистка «Национального общественного радио» (NPR) Мишель Келемен на фоне недавнего конфликта между госсекретарем и одной из ее коллег.

В ходе интервью с Помпео 24 января корреспондент NPR Мэри Луиза Келли сменила тему и стала задавать госсекретарю вопросы об отставке бывшего посла в Украине Мари Йованович. Помпео ответил в нецензурных выражениях и резко завершил беседу.

В воскресенье журналистка «Радио Азаттык» Айгерим Толеуханова спросила главу американской дипломатии, какой пример подает столь «конфликтное» поведение «таким странам, как Казахстан, Узбекистан и Беларусь, чьи правительства регулярно подавляют свободу прессы».

Помпео ответил: «Мое интервью с журналистом NPR было не более конфликтным, чем интервью, которые я даю все время. В том и заключается величие нашей нации. У журналистов есть возможность задавать мне любые вопросы. Мы отвечаем на сотни вопросов. Мы говорим открыто, высказываем свою точку зрения. Они задают вопросы. Так устроено в Америке».

«Что касается того, кто сопровождает меня в поездках, – продолжил госсекретарь, – я всегда беру с собой большой пресс-пул, но мы требуем от журналистов определенного поведения: просто говорить правду и быть честными. А когда они это делают, у них есть возможность участвовать, а когда не делают – это просто неуместно и нечестно по отношению к другим журналистам».

«Это прекрасный пример, прекрасный пример свободы прессы», – добавил он, выразив надежду, что и остальной мир будет обеспечивать журналистам столь же широкую свободу.

Однако глава Ассоциации корреспондентов Госдепартамента Шон Тэндон отмечает, что при нынешней администрации пресс-пул ведомства существенно сократился: «В этой поездке госсекретаря Помпео сопровождают двое корреспондентов печатных СМИ, телевизионная съемочная группа из трех человек и один фотограф. До исключения корреспондента NPR был еще седьмой журналист с радио. Госсекретарей предыдущих администраций, как республиканских, так и демократических, регулярно сопровождал пресс-пул из 13 журналистов».

По словам Тэндона, хотя организация согласна со словами Помпео о том, что журналисты должны иметь возможность свободно задавать ему любые вопросы, Келемен не следовало исключать из пресс-пула.

Президент Дональд Трамп в прошлый вторник одобрительно оценил поведение Помпео в ходе интервью с Келли.

Глава NPR Джон Лэнсинг, в прошлом возглавлявший Агентство США по глобальным медиа, напротив, высказался в защиту Келли, назвав ее одним из самых уважаемых и профессиональных журналистов в США.

Корреспонденты «Голоса Америки» также являются частью дипломатического пресс-пула, который регулярно сопровождает госсекретаря в поездках.

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