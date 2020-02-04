Боксер Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 29 февраля в бою с Форрестом

Боксер Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 29 февраля в бою с Форрестом

04.02.2020, 0:30, Новости дня

Стала известна дата поединка российского боксера Мурата Гассиева с американцем Джерри Форрестом. Бой состоится 29 февраля. Он окажется дебютным для 26-летнего россиянина в супертяжелом весе.

По информации ESPN, Гассиев и Форрест встретятся в андеркарде поединка между американскими боксерами Джесси Варгасом и Майки Гарсией. Десятираундовый бой состоится штате Техас.

Напомним, что Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе еще 27 июля 2019 года в поединке против американца Джоуи Давейко. Однако в ходе подготовки россиянин получил травму плеча.

На счету Гассиева 26 побед и одно поражение. 31-летний Форрест имеет в своем активе столько же побед. В трех поединках он потерпел поражение.

Источник: Вести



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