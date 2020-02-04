Одна, но очень важная причина выбрасывать окурки в мусор

Одна, но очень важная причина выбрасывать окурки в мусор

04.02.2020, 0:22, Новости дня

Ежегодно во всем мире выкуривается более пяти триллионов сигарет. Американские ученые из Национального института стандартов и технологий обнаружили, что выбросы никотина из остывшего окурка за один день составляют 14% выбросов горящей сигареты. Результаты исследования опубликованы в Science of The Total Environment.

«Я был совершенно удивлен. Цифры существенны и могут оказать значительное воздействие при утилизации окурков в помещении или в автомобилях», – рассказал Дастин Поппендик (Dustin Poppendieck), руководитель исследования.

Исследователи создали «курительную машину» и с ее помощью «выкурили» более 2100 сигарет. Затем потушенные сигареты поместили в камеру из нержавеющей стали.

Они измерили уровень 800 химических веществ, которые обычно выделяют сигареты, и триацетина (пластификатора для придания жесткости фильтрам), а также уровень выбросов в условиях различной температуры, влажности и при попадании в воду.

Ученые выяснили, что выброс большей части химикатов из потухших окурков произошел за первые сутки. Однако концентрации никотина и триацетина составляли около 50% от исходного уровня даже через пять дней. Кроме того, было обнаружено, что при повышении температуры воздуха скорость выброса химических веществ была более высокой.

«Количество никотина, исходящее из окурка в течение семи дней, может быть сравнимо с никотином, выделяется из основного и побочного дыма [пассивного или третичного] во время активного курения», – отметил Дастин Поппендик.

Это означает, что если дома пепельница с окурками стоит в течение недели, воздействие никотина на тех, кто не курит, удваивается.

«Вы можете подумать, что если не курите в машине, когда рядом присутствуют дети, вы защищаете некурящих или детей вокруг вас. Но если в вашей горячей машине пепельница полна окурков, которые выделяют химические вещества, это оказывает воздействие», – добавил исследователь.



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