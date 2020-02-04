«На ваш светский трон не претендую»: Наталья Поклонская ответила на насмешки Ксении Собчак

«На ваш светский трон не претендую»: Наталья Поклонская ответила на насмешки Ксении Собчак

04.02.2020, 0:21, Разное

Накануне депутат Государственной думы Наталья Поклонская опубликовала снимки с «голливудской» фотосессии. На изображениях политик предстала в новом образе – ярком макияже, анималистическом принте. Её публикацию в Instagram саркастически прокомментировала известная телеведущая Ксения Собчак, но вскоре получила ответ.
Как известно, Наталья Поклонская всегда предпочитает деловой образ, а в её социальных сетях появляются фотографии, сделанные, как правило, во время официальных визитов, встреч и заседаний. Накануне она решила разбавить данные публикации снимками, которые могли бы легко попасть на обложку женского журнала. Подписчики восхитились красотой депутата Госдумы РФ, но публикацию решила прокомментировать и экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак в своем канале в Telegram, отметив, что «Поклонская в игривом настроении».

На эти слова у юриста нашелся ответ: «Ксения Анатольевна, не волнуйтесь, на ваш светский трон я точно не претендую. Куда мне тягаться с барыней». К слову, ранее знаменитости уже сталкивались друг с другом в соцсетях – тогда Поклонская ответила на критику Собчак, вынесшей «модный приговор» депутатам Госдумы женского пола.



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