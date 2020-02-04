Die Welt — раскол среди демократов может стоить им победы на президентских выборах в США

В отличие от республиканцев, демократы не могут похвастать единством, пишет Die Welt: в преддверии праймериз у них нет очевидного кандидата в президенты. Демократы разделены на лагерь «умеренных» и лагерь «левых». Пока неясно, сможет ли победитель демократических праймериз сплотить всю партию вокруг себя: именно этот фактор может стоить демократам победы на президентских выборах 2020 года, считает издание.



Reuters

В США начинается пора праймериз: их первый этап проходит в штате Айова, пишет Die Welt. Республиканская партия сплотилась за спиной действующего президента — у Дональда Трампа есть два формальных конкурента, однако нет сомнений, что кандидатом от республиканцев будет именно он.

В лагере демократической партии ситуация совсем другая, отмечает издание. На пост кандидата в президенты претендуют 11 человек и явного лидера среди них не видно. Многие демократы недовольны всеми кандидатами. Сейчас никто не сможет предсказать, кто всё же выиграет демократические праймериз.

Внутрипартийная борьба в Демократической партии столь запутанна, что неясность с кандидатом может сохраниться до марта, а может быть, и до самого июля, пишет Die Welt. После выборов 2016 года в американской политике ничего нельзя исключать.

В Европе могут удивиться тому, что Трамп имеет все шансы сохранить президентское кресло, однако на его стороне стабильная группа сторонников, экономический рост и рекордно низкая безработица. История показывает, что если дела в стране идут хорошо, то американские избиратели одаривают действующего президента вторым сроком.

Чрезмерные надежды демократов на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера не оправдались, отмечает издание. Процесс импичмента, скорее всего, провалится, и Трамп сумеет подать этот факт как свой успех.

Однако в первую очередь демократы борются сами с собой, отмечает Die Welt. С одной стороны, партия за последние годы стала значительно «левее», а с другой стороны она оказалась раздроблена по вопросу своей политической направленности. «Умеренные» выступают против «прогрессистов», прагматики против идеалистов — и неясно, какая из фракций в итоге одержит верх.

Главные фавориты демократических праймериз являются воплощением раскола в партии, пишет издание. Джо Байден представляет собой «умеренное» крыло демократов. Его противоположностью является Берни Сандерс, который определяет себя как «демократического социалиста» и выступает за революционные перемены в США. Что касается Элизабет Уоррен, то она позиционируется как «капиталистка до мозга костей», однако выступает за социал-демократическую политику европейского толка, что в США считается признаком весьма «левых» взглядов.

Разделение демократов на лагерь «умеренных» и лагерь «левых» не позволяет партии сплотиться вокруг одного лозунга (исключение — только лозунг «Трамп должен уйти»), считает Die Welt. Неважно, кто из претендентов в итоге станет итоговым кандидатом в президенты, главный вопрос остаётся открытым: сумеет ли этот человек объединить партию вокруг себя, или же внутрипартийная борьба демократов осложнит жизнь оппоненту Трампа? По мнению издания, именно этот вопрос является сейчас главным вызовом для Демократической партии, поскольку он может стоить ей победы на выборах.

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