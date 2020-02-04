Иран отказался делиться с Украиной информацией о сбитом самолете МАУ, Турция пообещала военную помощь Украине. Главное за день

Недовольство Тегерана

В Организации гражданской авиации Ирана заявили, что больше не будут делиться с украинской стороной деталями расследования крушения самолета МАУ, которое произошло 8 января. Причиной назвали выход в эфире одного из украинских телеканалов сюжета с расшифровкой переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines в день крушения украинского Boeing.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал Иран уважать Конвенцию о международной гражданской авиации, провести всестороннее и полное расследование обстоятельств катастрофы и выплатить компенсации семьям погибших.

Коронавирус бушует

Зарегистрировано уже 17 238 случаев заболевания и 361 смерть от коронавируса 2019-nCoV. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением неправдивой информации о коронавирусе.

У двух пациентов, которых госпитализировали с подозрением на коронавирус 2019-nCoV после прибытия в Борисполь из Китая, не обнаружили признаков инфицирования, сообщили в украинском Минздраве.

В Украине создали оперативный штаб для координации действий по борьбе с коронавирусом, возглавил его премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Суд по МН17

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении Boeing рейса MH17 и вызвала их в суд, который начинается 9 марта.

Меньше половины доверяют Зеленскому

Рейтинг доверия украинцев к президенту Владимиру Зеленскому составил 49,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко.

Эрдоган в Киеве

В Киеве находился с визитом президент Турции Реджеп Эрдоган. Во время официальной церемонии встречи он поприветствовал почетный караул словами «Слава Україні».

По итогам переговоров делегаций принято решение, что Турция предоставит Вооруженным силам Украины финансовую поддержку в размере около $36 млн для приобретения товаров военного и двойного назначения.

Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Умерла Валентина Шевченко

Единственная женщина, которая когда-либо возглавляла Президиум Верховного Совета УССР, Валентина Шевченко умерла на 85-м году жизни.

Драма в испанском небе

Boeing 767 авиакомпании Air Canada, направлявшийся из Мадрида в Торонто со 128 пассажирами на борту, совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас после того, как получил повреждение двигателя при взлете. Пострадавших нет. Около четырех часов лайнер кружил в зоне ожидания возле столицы Испании, вырабатывая топливо.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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