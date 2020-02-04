Мнение: Китайцы взяли тайм-аут

По поводу идиотского «короновируса» у меня вообще-то одно пожелание: когда вся эта мировая вакханалия пойдет уже на убыль — сообщите, пожалуйста, можно будет хотя бы новостную ленту открыть. А так впечатление, что это просто китайцы наконец нашли предлог хоть на пару недель выйти из своей безумной гонки за трудовыми достижениями.

Смешно будет, если им понравится отдыхать.

Источник: Размышления вольного социолога

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