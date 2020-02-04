Ограничен въезд иностранцев в Россию с территории КНР

С 00 часов 00 минут по московскому времени 4 февраля введено ограничение на въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу России, кроме пункта пропуска через госграницу РФ Москва (Шереметьево). Такое решение принято правительством РФ.

Введенное ограничение не распространяется на граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации, передает ТАСС.

Источник: Вести

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