Владимир Путин поменял состав Совбеза России

Президент внес изменения в состав Совета безопасности России. В него вошли — новый Генпрокурор Игорь Краснов и министр юстиции Константин Чуйченко. Бывший Генпрокурор Юрий Чайка остался в Совбезе, но уже в качестве полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе. А вот экс-полпред Александр Матовников и бывший глава минюста Александр Коновалов — больше не в составе Совбеза, сообщает телеканал "Россия 24".

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые обнаружили четырех Сан-Кинтинских кенгуровых прыгунов в Мексике, сообщает пресс-релиз на сайте Музея естественной истории в Сан-Диего. Последний раз грызуна, который уже несколько десятилетий считался вымершим, видели 30 лет назад. Работа зоологов опубликована в новом выпуске Бюллетеня Академии наук Южной Калифорнии. Мексиканский город Сан-Кинтин в прошлом столетии пережил сельскохозяйственный «бум», в результате которого его территория […]