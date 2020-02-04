WADA призывает CAS сделать публичными слушания по делу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство заинтересовано в публичных слушаниях дела Российского антидопингового агентства, которое будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде. В связи с этим представители WADA направили запрос в CAS с соответствующей просьбой.
О посланном запросе заявил пресс-служба Всемирного антидопингового агентства. Когда конкретно будет рассматриваться дело РУСАДА, пока не известно. Однако решение должно быть принято до начала Олимпийских игр-2020 в Токио.
Напомним, что исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за выявленных фактов манипуляций с базой данных московской лаборатории. Это произошло 9 декабря 2019 года. Если CAS согласится с решением Всемирного антидопингового агентства, РФ будет на четыре года отстранена от крупных международных турниров.
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