WADA призывает CAS сделать публичными слушания по делу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство заинтересовано в публичных слушаниях дела Российского антидопингового агентства, которое будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде. В связи с этим представители WADA направили запрос в CAS с соответствующей просьбой.

О посланном запросе заявил пресс-служба Всемирного антидопингового агентства. Когда конкретно будет рассматриваться дело РУСАДА, пока не известно. Однако решение должно быть принято до начала Олимпийских игр-2020 в Токио.

Напомним, что исполком WADA лишил Российское антидопинговое агентство статуса соответствия из-за выявленных фактов манипуляций с базой данных московской лаборатории. Это произошло 9 декабря 2019 года. Если CAS согласится с решением Всемирного антидопингового агентства, РФ будет на четыре года отстранена от крупных международных турниров.

Источник: Вести

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые обнаружили четырех Сан-Кинтинских кенгуровых прыгунов в Мексике, сообщает пресс-релиз на сайте Музея естественной истории в Сан-Диего. Последний раз грызуна, который уже несколько десятилетий считался вымершим, видели 30 лет назад. Работа зоологов опубликована в новом выпуске Бюллетеня Академии наук Южной Калифорнии. Мексиканский город Сан-Кинтин в прошлом столетии пережил сельскохозяйственный «бум», в результате которого его территория […]