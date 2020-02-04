Срок досудебного следствия в деле Шеремета продлили

Офис генерального прокурора Украины продлил срок досудебного следствия по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета до апреля 2020 года. Об этом 3 февраля Hromadske сообщил прокурор по делу Сергей Зузак.

Прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или прекращении производства пока рано. По его словам, нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в частности эксперименты и допросы.

Ранее следователи просили продлить срок досудебного следствия до шести месяцев, то есть до июня 2020 года. В свою очередь, адвокаты отметили, что для всех необходимых следственных действий было 3,5 года.

Согласно законодательству, предварительное следствие должно быть окончено не позже двух месяцев с дня сообщения подозрения в преступлении, но этот строк можно продлить.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания «Украинская правда», гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась «разведкой»: искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Ученые обнаружили четырех Сан-Кинтинских кенгуровых прыгунов в Мексике, сообщает пресс-релиз на сайте Музея естественной истории в Сан-Диего. Последний раз грызуна, который уже несколько десятилетий считался вымершим, видели 30 лет назад. Работа зоологов опубликована в новом выпуске Бюллетеня Академии наук Южной Калифорнии. Мексиканский город Сан-Кинтин в прошлом столетии пережил сельскохозяйственный «бум», в результате которого его территория […]