Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2019-м году. Премьер расскажет о результатах работы прошлого кабинета. Об этом сообщил Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. Еще один вопрос, который обсуждали — о поправках к президентскому законопроекту об изменениях Конституции.
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