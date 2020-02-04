Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

Вячеслав Володин анонсировал выступление Михаила Мишустина в Госдуме

04.02.2020, 0:06, Новости дня

Михаил Мишустин 15 апреля впервые выступит в Госдуме с отчётом о работе правительства в 2019-м году. Премьер расскажет о результатах работы прошлого кабинета. Об этом сообщил Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы. Еще один вопрос, который обсуждали — о поправках к президентскому законопроекту об изменениях Конституции.

Источник: Вести



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