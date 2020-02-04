Проведение инвестфорума в Сочи решено перенести

Проведение инвестфорума в Сочи решено перенести

04.02.2020, 0:05, Новости дня

В связи с угрозой распространения коронавируса проведение Российского инвестиционного форума в Сочи переносится, информирует правительство России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте кабмина.

Форум переносится «в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции». Перенос форума должен способствовать «предупреждению распространения» коронавируса в России. 

Форум был запланирован на 12–14 февраля.

Оргкомитет форума должен предложить новые сроки проведения.



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