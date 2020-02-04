Проведение инвестфорума в Сочи решено перенести

В связи с угрозой распространения коронавируса проведение Российского инвестиционного форума в Сочи переносится, информирует правительство России.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте кабмина.
Форум переносится «в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции». Перенос форума должен способствовать «предупреждению распространения» коронавируса в России.
Форум был запланирован на 12–14 февраля.
Оргкомитет форума должен предложить новые сроки проведения.
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