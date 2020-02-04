Мнение: О зашкваре топового блогера ЖЖ

Все знают, что деньги не пахнут. Но какие-то правила приличия тут, наверное, всё же существуют. Или нет?

Ведь есть среди коллег те, для кого #деньги не пахнут особенно сильно.

А правда вскрывается как всегда неожиданно.

По Телеграмму гуляет одна очень показательная история.

Ютубер Александр Харчевников разослал фейковое предложение, от которого сложно отказаться, особенно топ-блогеру. В письме от имени околокремлёвской структуры он предлагал собратьям по цеху за деньги разъяснять пользователям интернета плюсы путинских поправок в Конституцию. И собирал прайс-лист.

Некоторые отказались, большинство проигнорировали предложение, но нашлись и согласные. Посмотрите – найдёте знакомые лица…

В русском языке это называется кратко и ёмко – зашквар. Прежде за такое как минимум массово отписывались от зашкваренного. Теперь – Бог весть…

А вы бы за сколько стали рекламировать путинские #реформы российской Конституции?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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