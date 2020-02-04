Лили-Роуз Депп впечатлила зрителей церемонии BAFTA кружевами на голом теле

Лили-Роуз Депп впечатлила зрителей 73-й церемонии BAFTA кружевами на голом теле. Откровенный наряд шокировал многих британцев.

Дочери звездных родителей Джонни Деппа и Ванессы Паради киноактрисе и модели Лили-Роуз Депп удалось превзойти их по части эпатажа. По крайней мере своего отца, которого она активно защищала от обвинений Эмбер Хёрд на странице своего Instagram. 20-летняя актриса продемонстрировала образ на грани скандала, надев полупрозрачный наряд от Chanel. Кстати, она неоднократно выступала на показах этого французского дома высокой моды.

Для того чтобы представить все подробности её стройного тела, фантазию подключать не понадобилось. Звезда «Честного человека» абсолютно без тени смущения позировала вечером 2 февраля на ковровой дорожке киноакадемии Британии. Можно напомнить, что после разрыва отношений между родителями восемь лет назад, по словам их дочери, она живет между Парижем и Лос- Анджелесом. Актриса свободно владеет двумя языками, но в этот раз, скорее всего, они ей не потребовались — «язык тела» оказался красноречивее.

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