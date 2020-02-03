Мнение: Летучий панамец

Год назад писал про судно ESER под флагом Панамы, задержаное в порту города Прае, столицы Кабо-Верде, с 9,5 тоннами кокаина на борту. Экипаж судна — 11 россиян — был арестован.

Из Кабо-Верде пришла весть, что обвинение потребовало приговорить моряков-контробандистов к тюремным срокам от 13 до 18 лет.

Суд удалился для вынесения приговора, который будет оглашен 28 февраля.

Адвокат подсудимых настаивают, что «моряки были вовлечены в эти события по не зависящим от них обстоятельствам. Их наняли, чтобы они заработали на жизнь на грузовом судне, а затем они были вынуждены перевозить наркотики» (отсюда).

Выходит, что ничего плохого моряки не замышляли, они просто делали свою моряцкую работу, но парням фартануло? Признаюсь, нет никакого сочувствия, поделом… Но только тем, кто реально причастен к контробанде наркотиков. Очевидно же, что не все члена экипажа были в курсе, какой груз перевозит судно. Но следствие в Кабо-Верде, видимо, не захотело разбираться в оценке роли каждого моряка в преступлении. Или же из чувства солидарности с негодяями, непричастные решили отмолчаться?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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Последнее: Год назад писал про судно ESER под флагом Панамы, задержаное в порту города Прае, столицы Кабо-Верде, с 9,5 тоннами кокаина на борту. Экипаж судна — 11 россиян — был арестован. Из Кабо-Верде пришла весть, что обвинение потребовало приговорить моряков-контробандистов к тюремным срокам от 13 до 18 лет. Суд удалился для вынесения приговора, который будет оглашен […]