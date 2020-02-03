В порту Черноморска рассыпались тонны серы

В порту Черноморска рассыпались тонны серы

03.02.2020, 23:42, Новости дня

В черноморском порту (Одесская область) произошло высыпание гранулированной серы на железнодорожный путь. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба терминала №1 морского торгового порта Черноморск.

Как пишет «Думская», при погрузке в железнодорожный состав бунт (бункер насыпного груза. — «ГОРДОН»), наполненный серой, сорвался с транспортной линии и упал вниз.

Фото: dumskaya.net

По предварительной информации, он не выдержал нагрузки — у конструкции сломались стенки. Также поврежден железнодорожный состав. Никто из рабочих не пострадал.

Чп на сере… лопнул бунт от переполнения.

Posted by ДП "МТП"Чорноморськ" 1й Термінал on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

Сера — опасное, горючее вещество, сохраняют ее в контейнерах, в сухих помещениях. На открытых площадках сера выделяет в воздух сероводород, негативно влияя на окружающую среду.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В черноморском порту (Одесская область) произошло высыпание гранулированной серы на железнодорожный путь. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба терминала №1 морского торгового порта Черноморск. Как пишет «Думская», при погрузке в железнодорожный состав бунт (бункер насыпного груза. — «ГОРДОН»), наполненный серой, сорвался с транспортной линии и упал вниз. Фото: dumskaya.net По предварительной информации, он не выдержал нагрузки — у конструкции […]

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