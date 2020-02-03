Сурков останется на “украинском направлении”, часть Кабмина отправят в отставку. Главное из Telegram-каналов

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Часть Кабмина отправят в отставку в феврале

Бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза уверен, что в феврале “часть Кабмина уйдет в отставку, вернее – их уйдут”.

“Так же будет с руководителем одного антикоррупционного ведомства. Вместо него никого не назначат. И есть подозрение, что конкурс проводить не будут. Скорее всего его первый зам будет выполнять обязанности. А самого премьера поменяют чуть позже. Но все это реалити-шоу начнется с 14 февраля. В общем, приходит время первой ротации. И если она не будет положительной, то рейтинг Зеленского обвалится под грузом разочарования и неоправданных ожиданий. Так что шансов на ошибку все меньше, а прессинг все больше”, – написал он.

Сурков продолжит курировать боевиков на Донбассе

Telegram-канал “Легитимный”, ссылаясь на источник в Кремле, утверждает, что помощник российского президента Владислав Сурков с высокой степенью вероятности “останется работать на украинском направлении”.

“[Президент РФ Владимир] Путин отказывается принимать отставку Суркова. Сейчас в Кремле идут торги. Этот кейс решится в ближайшие две недели. Затяжная пауза связана с “перезагрузкой” власти в Кремле”, – сказано в сообщении.

О намерении Суркова уйти в отставку 25 января сообщил директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к помощнику президента РФ. По словам Чеснакова, Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». Официально эта информация до сих пор не подтверждена, сам Сурков ее также не комментировал.

Гончарук сообщил о старте новой программы кредитования для бизнеса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что один из государственных банков выдал первую ссуду в рамках новой программы “Доступные кредиты 5-7-9%”, о старте которой 3 февраля объявила министр финансов Оксана Маркарова.

“Сумма кредита составила 1,5 млн грн на срок до пяти лет под 7%. Эти деньги молодой предприниматель из Винницы направит на развитие сети собственных продуктовых магазинов”, – написал Гончарук.

По его информации, винницкий предприниматель собирается купить оборудование для нового супермаркета.

Осенью могут пройти внеочередные выборы в ВР

Источник “Резидента” в парламентской фракции “Слуги народа” утверждает, что осенью 2020 года могут пройти досрочные выборы в Верховную Раду – в случае если ВР примет законопроект о сокращении количества депутатов. Неназванный собеседник Telegram-канала считает, что нардепам от “Слуги народа”, избранным в мажоритарных округах, изменение конституционного состава Верховной Рады невыгодно и они провалят голосование.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать. Часть Кабмина отправят в отставку в феврале Бывший внефракционный народный депутат Борислав Береза уверен, что в феврале “часть Кабмина уйдет в отставку, вернее – их уйдут”. “Так же будет с руководителем одного антикоррупционного ведомства. Вместо него никого не назначат. И есть […]