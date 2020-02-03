Стало известно о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

В Сирии организация «Белые каски» и террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон.
О подготовке провокации сообщили двое жителей Идлибской зоны деэскалации. Они позвонили на горячую линию ЦПВС, передает ТАСС.
Боевиками руководит уроженец Хан-Шейхуна Махи ад-Дин аль-Ам из террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»). У него есть опыт съемки постановочных кадров «химатаки», которая якобы произошла в 2017 году в Хан-Шейхуне.
В Мааррет-эль-Артик для организации провокации прибыли 15 представителей «Белых касок».
ЦПВС сообщает, что «Белые каски» планируют разместить соответствующие видеосюжеты в соцсетях, чтобы их распространили ведущие западные и арабские СМИ.
В массовке собираются задействовать «около 200 человек из числа прибывших в Идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных из южных провинций», передает РИА «Новости».
К месту съемок доставлено около 400 литров химического раствора.
Напомним, РФ уже предупреждала о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Сирии.
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