Стало известно о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

Стало известно о подготовке «Белыми касками» провокации в Сирии

03.02.2020, 23:30, Новости дня

В Сирии организация «Белые каски» и террористы готовят провокацию с применением отравляющих веществ, сообщил российский Центр примирения враждующих сторон.

О подготовке провокации сообщили двое жителей Идлибской зоны деэскалации. Они позвонили на горячую линию ЦПВС, передает ТАСС.

Боевиками руководит уроженец Хан-Шейхуна Махи ад-Дин аль-Ам из террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (еще одно название запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»). У него есть опыт съемки постановочных кадров «химатаки», которая якобы произошла в 2017 году в Хан-Шейхуне.

В Мааррет-эль-Артик для организации провокации прибыли 15 представителей «Белых касок».

ЦПВС сообщает, что «Белые каски» планируют разместить соответствующие видеосюжеты в соцсетях, чтобы их распространили ведущие западные и арабские СМИ.

В массовке собираются задействовать «около 200 человек из числа прибывших в Идлибскую зону деэскалации родственников боевиков, включая детей, ранее вывезенных из южных провинций», передает РИА «Новости».

К месту съемок доставлено около 400 литров химического раствора.

Напомним, РФ уже предупреждала о подготовке боевиками провокации с химоружием в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ситуации в Сирии.



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