ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение с ножом на прохожих на юге Лондона, которое совершил накануне 20-летний Судеш Амман.
В сообщении, опубликованном в соцсетях от имени ИГ, говорится, что нападавший был "воином" этой группировки, а его действия связаны с недавним призывом руководства ИГ совершать теракты против граждан стран, борющихся с джихадистами в Сирии и Ираке.
В результате нападения в районе Стретем три человека были ранены. Полиция застрелила нападавшего. Следствие считает нападение терактом.
Судеш Амман всего неделю назад вышел из тюрьмы, где отбывал трёхлетний срок за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобождён досрочно, отбыв только половину срока.
Это уже второй случай в Лондоне за последнее время, когда нападения совершал человек, освобождённый из тюрьмы раньше срока. В ноябре на Лондонском мосту Усман Хан убил ножом двух человек. Он сам был застрелен полицией.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник заявил, что необходимо ограничить право на досрочное освобождение людей, осуждённых за преступления, связанные с терроризмом. По словам Джонсона, они не должны выходить на свободу автоматически, без дополнительных проверок. Джонсон не исключил, что законодательство изменят так, чтобы воспрепятствовать досрочному выходу на свободу тех, кто уже сейчас сидит в тюрьмах.
При этом мать нападавшего утверждает, что он попал под влияние радикальных идей, уже находясь в тюрьме.
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Радио «Свобода»
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