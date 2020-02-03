В Беларуси во время ремонта Lada 110 в машине нашли «послание из прошлого»

Белорусский водитель, ремонтируя свою Lada 110, случайно нашел «послание из прошлого». По словам жителя города Гродно, данную записку, по-видимому, сделали специалисты сервисного центра, чинившие данное транспортное средство почти 4 года назад.
Автовладелец решил переваривать пороги машины, где и обнаружил записку от тех, кто в 2016 году занимался той же работой. «Послание» удалось сохранить лишь из-за того, что авторы специально приклеили записку скотчем, защитив бумагу от влаги.
Как оказалось, никакой полезной информации в послании не оказалось – специалисты лишь отметили, что процедура переваривания двух порогов состоялась в 2016 году. Кроме того, автовладелец узнал из записки, что за все время работы мастера выпили несколько стаканов водки и почти 2 литра пива.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Белорусский водитель, ремонтируя свою Lada 110, случайно нашел «послание из прошлого». По словам жителя города Гродно, данную записку, по-видимому, сделали специалисты сервисного центра, чинившие данное транспортное средство почти 4 года назад. Автовладелец решил переваривать пороги машины, где и обнаружил записку от тех, кто в 2016 году занимался той же работой. «Послание» удалось сохранить лишь из-за […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Комитет Сената США одобрил санкции против России за поддержку руководства Сирии / 12 декабря
- Наука: О тех, кто сам себя приручил / 17 декабря
- Наталья Фриске представила свою новую песню / 19 декабря
- Директор Бузовой Антон Богославский о вероятных долгах певицы: «У нас этими вопросами занимается бухгалтер» / 24 декабря
- Медведев: В сельской местности женщины получат сокращенный рабочий день / 8 декабря
- Мнение: Парадокс МВД / 24 декабря
- Мнение: Вы были мечтой, превратившейся в кошмар / 6 января
- Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу: реакция Владимира Путина, Хейли Бибер, Шер, Джона Ледженда и других / 19 декабря