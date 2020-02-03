В Беларуси во время ремонта Lada 110 в машине нашли «послание из прошлого»

В Беларуси во время ремонта Lada 110 в машине нашли «послание из прошлого»

03.02.2020, 23:21, Разное

Белорусский водитель, ремонтируя свою Lada 110, случайно нашел «послание из прошлого». По словам жителя города Гродно, данную записку, по-видимому, сделали специалисты сервисного центра, чинившие данное транспортное средство почти 4 года назад.
Автовладелец решил переваривать пороги машины, где и обнаружил записку от тех, кто в 2016 году занимался той же работой. «Послание» удалось сохранить лишь из-за того, что авторы специально приклеили записку скотчем, защитив бумагу от влаги.

Как оказалось, никакой полезной информации в послании не оказалось – специалисты лишь отметили, что процедура переваривания двух порогов состоялась в 2016 году. Кроме того, автовладелец узнал из записки, что за все время работы мастера выпили несколько стаканов водки и почти 2 литра пива.



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Последнее: Белорусский водитель, ремонтируя свою Lada 110, случайно нашел «послание из прошлого». По словам жителя города Гродно, данную записку, по-видимому, сделали специалисты сервисного центра, чинившие данное транспортное средство почти 4 года назад. Автовладелец решил переваривать пороги машины, где и обнаружил записку от тех, кто в 2016 году занимался той же работой. «Послание» удалось сохранить лишь из-за […]

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