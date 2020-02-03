Сын Елены Яковлевой шокировал пользователей снимком с кровью на лице

Сын Елены Яковлевой Денис Шальных шокировал снимком с кровью на лице. К увлечению татуировками теперь добавилось и шрамирование.

Результаты «заурядного вечера наедине с собой», представленные 27-летним молодым человеком в своем Instagram-аккаунте, в очередной раз впечатлили пользователей. В комментариях Шальных попытался найти философское обоснование своим поступкам. Кстати, в науке они уже давно описаны, поэтому сказать что-то новое достаточно сложно.

Недавно в программе «Звезды сошлись» сын известной актрисы пожаловался на недостаток внимания в детстве со стороны матери, а также нередкие конфликтные ситуации с родителями. Однако подчеркнул, их взаимоотношения улучшились после того, как он стал жить отдельно. Короткая семейная жизнь с девушкой, которая, по мнению инсайдеров, и пристрастила его к тату, завершилась разводом.

Сейчас у Дениса Шальных новые отношения, но Елена Яковлева еще не познакомилась с избранницей сына, хотя на её родителей он произвел хорошее впечатление. К тому же он увлекается бодибилдингом, предполагающим здоровый образ жизни, которому и следует молодой человек.

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