При взлете у Boeing со 128 пассажирами разрушилось шасси, он четыре часа кружил над Мадридом, сбрасывая топливо

Boeing 767 авиакомпании Air Canada со 128 пассажирами на борту вечером 3 февраля совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас, сообщает El Mundo.

Около четырех часов лайнер кружил в зоне ожидания возле столицы Испании, сбрасывая топливо. Все это время в аэропорту находились родственники пассажиров.

Рейс AC837 вылетел из Мадрида в Торонто в 14.33 (по Киеву в 15.33). Через полчаса пилот сообщил, что должен вернуться в аэропорт вылета из-за «технических проблем».

Союз пилотов Испании (SEPLA) проинформировал в Twitter, что, по всей вероятности, часть шасси Boeing 767 оторвалась при взлете и фрагменты попали в двигатель.

Más problemas en Barajas: a las 15h, un Boeing 767 de Air Canada ha perdido piezas del tren de aterrizaje que han entrado en el motor, obligándolo a declarar emergencia. Ahora deberá estar tres horas quemando combustible.

— Sepla (@sepla_pilotos) February 3, 2020

На схеме с сайта Flighradar24 полет лайнера над Мадридом выглядит так.

Скриншот: flightradar24.com

Истребитель F-18 ВВС Испании сопровождал самолет Air Canada, чтобы оценить ущерб, который Boeing мог получить при взлете, пишет El Mundo.

Испанский истребитель сопровождает канадский пассажирский самолет. Фото: ЕРА

Один из пассажиров снял посадку и опубликовал видео в Twitter.

#cbc #AC837 #MADRID #LANDING #TOUCHDOWN pic.twitter.com/vPlDnc6NTe

— Aaron C. (@thelastfedor) February 3, 2020

По данным Государственного агентства воздушной безопасности Испании, Boeing приземлился в 19.15 без инцидентов, пострадавших нет. Инженерные службы оценивают состояние самолета.

* #Actualización 19:15 horas

El avión ha tomado tierra en el #Aeropuerto AS #Madrid-#Barajas sin incidencias y los mecánicos están valorando el estado de la nave para determinar la mejor forma de desembarcar al pasaje.

— Aena (@aena) February 3, 2020

Борт эксплуатируется с 1989 года, с 2005-го находится в парке компании Air Canada.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Boeing 767 авиакомпании Air Canada со 128 пассажирами на борту вечером 3 февраля совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас, сообщает El Mundo. Около четырех часов лайнер кружил в зоне ожидания возле столицы Испании, сбрасывая топливо. Все это время в аэропорту находились родственники пассажиров. Рейс AC837 вылетел из Мадрида в Торонто в 14.33 (по Киеву […]