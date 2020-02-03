Буддийский лама поддержал конституционную инициативу Патриарха

«Россия – светское государство, но религиозность в стране все равно существует. Потому упоминание в Основном законе святости и чистоты – это хорошая идея», – сообщил газете ВЗГЛЯД замглавы Буддийской традиционной Сангхи РФ по СЗФО Буда Бадмаев, комментируя инициативу патриарха Кирилла внести в Конституцию упоминание Бога.

Заместитель главы Буддийской традиционной Сангхи РФ по Северо-Западному Федеральному округу Буда Бадмаев считает, что предложение патриарха не противоречит характеристике РФ как светского государства.

«Светское-то оно светское, а религиозность в стране все равно существует. В буддизме тоже есть понятие богов, и в этом смысле мы говорим о том, что боги – это чистая духовная природа нашего ума, но человеку не свойственно в этой духовности пребывать глубоко. Как и в христианстве, в буддизме есть святые, они связаны с глубокой духовной деятельностью на благо всех живых существ. Было бы хорошо, если бы понимание чистого и святого было хоть как-то указано в Конституции», – считает лама.

Бадмаев отметил, что не все члены общества придерживаются единой точки зрения в вопросах религии – «есть люди, которые не верят в существование Бога или богов, они руководствуются своими мировоззренческими основами, которые в них заложены. А Конституция – это закон для всех, он подразумевает консенсус мнений».

Однако собеседник считает, что решение такого тонкого вопроса должно быть не за религиозными деятелями, а за народом. «Дело в том, что это не наша прерогатива, в этом случае решает общество. Как и во всяком демократическом государстве, предложение должно быть рассмотрено, а как будет решено – это вопрос общества», – заключил он.

Ранее патриарх Кирилл призвал верующих к труду и молитве, чтобы в преамбуле Конституции появилось упоминание о Боге. «Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят. Я не говорю только о православных – я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», – сообщил глава РПЦ на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.





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Последнее: «Россия – светское государство, но религиозность в стране все равно существует. Потому упоминание в Основном законе святости и чистоты – это хорошая идея», – сообщил газете ВЗГЛЯД замглавы Буддийской традиционной Сангхи РФ по СЗФО Буда Бадмаев, комментируя инициативу патриарха Кирилла внести в Конституцию упоминание Бога. Заместитель главы Буддийской традиционной Сангхи РФ по Северо-Западному Федеральному округу […]