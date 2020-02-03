«Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Комедия Клима Шипенко «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом за всю историю, сообщают СМИ.

К вечеру понедельника фильм собрал 3 млрд 44 млн рублей. Он обогнал по этому показателю предыдущего лидера – спортивную драму «Движение вверх», у которой было 3 млрд 43 млн рублей, информирует kinobusness.com.

В РФ и странах СНГ больше «Холопа» собирал только «Аватар» Джеймса Кэмерона – 3 млрд 639 млн рублей.

Если говорить только о сборах в России, то «Холоп» заработал 2 млрд 941 млн рублей, а «Движение вверх» – 2 млрд 968 млн рублей. Как заявляет kinobusness.com, «нет никаких сомнений в том, что этот рекорд спортивной драмы тоже падет».

В январе Владимир Мединский, возглавлявший Министерство культуры России, оценил успехи проката отечественного кино и заявил, что считает успехи в российском прокате фантастическими.

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