Дубль Контиолы помог «Йокериту» одолеть рижское «Динамо»

Встречей в Риге между местным "Динамо" и финским "Йокеритом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финские "шуты" взяли верх над аутсайдером лиги со счетом 4:2.
Две шайбы в составе победителей забросил Петри Контиола. Также за клуб из Хельсинки отличились Петер Регин и Стив Мозес. За латвийскую команду голами отметились Микелис Редлих и Виталий Павлов.
Рижские динамовцы уже потеряли шансы на выход в плей-офф, занимая последнюю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В их активе 34 очка. "Йокерит", набрав 75 баллов идет четвертым на Западе.
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Последнее: Встречей в Риге между местным "Динамо" и финским "Йокеритом" завершился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Финские "шуты" взяли верх над аутсайдером лиги со счетом 4:2. Две шайбы в составе победителей забросил Петри Контиола. Также за клуб из Хельсинки отличились Петер Регин и Стив Мозес. За латвийскую команду голами отметились Микелис Редлих и […]
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