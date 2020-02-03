«Рубин» арендовал датского футболиста Абильдгора

Казанский "Рубин" продолжает укрепляться перед стартом второй части чемпионата РФ по футболу. На этот раз команда Леонида Слуцкого пополнилась полузащитником "Ольборга" Оливером Абильдгором.
Как сообщает официальный сайт "Рубина", 23-летний датчанин арендован до конца нынешнего сезона с правом дальнейшего выкупа. Детали сделки не разглашаются.
Абильдгор является воспитанником "Ольборга", за который провел 91 матч. Кроме того, он выступал за молодежную сборную Дании.
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