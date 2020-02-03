Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокацию в Сирии

Российский Центр примирения враждующих сторон сообщает, что представители контролируемой оппозицией организации "Белые каски" готовят в Идлибской зоне деэскалации провокацию с участием 200 человек, для чего туда было доставлено 400 литров химического раствора.

По данным российских военных, провокационную инсценировку планируется провести в населенном пункте Мааррет-эль-Артик с участием массовки из числа прибывших в зону деэскалации родственников боевиков, в том числе, детей, ранее вывезенных из южных провинций, передает ТАСС. Отснятые видеосюжеты должны быть опубликованы на информационных ресурсах "Белых касок" в социальных сетях.

Российский Центр примирения враждующих сторон призывает всех участников данной провокации отказаться от реализации преступных планов, а турецкую сторону – оказать давление на боевиков в подконтрольном секторе Идлибской зоны деэскалации для ее предотвращения.

Источник: Вести

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