Водонаева изменила свои взгляды на секс и мужчин

Водонаева изменила свои взгляды на секс и мужчин

03.02.2020, 23:04, Разное

В гостях у передачи «А поговорить?» блогер Алена Водонаева затронула откровенные темы. Она сообщила, что изменила свои взгляды на секс.
Автор книги «Голая» считает, что возраст и жизненные обстоятельства часто меняют сексуальные приоритеты. Ведущая программы Ирина Шихман напомнила Водонаевой цитату из её текста. В ней писательница, вспоминая советы мамы, говорит о том, что мужчине нельзя отказывать в сексе. Со временем дочь поняла, что желание должно быть обоюдным, а у женщины, которая работает и занята семьей и детьми, не всегда хватает сил быть источником чьих-то потребностей. Блогер считает, что во времена её мамы был иной взгляд не только на отношения полов, но и на самих мужчин. Воспитание в духе «Домостроя» стало далеким прошлым, а равноправие и независимость женщин признаны актуальными темами.

У самой же Алены Водонаевой взгляды на представителей противоположного пола кардинально поменялись. Она и раньше не могла похвастаться покорностью, теперь же, после развода со вторым мужем, поняла, её запросы намного шире. «Романтики и путешествий» для неё уже недостаточно, а вот что должен предоставить потенциальный супруг для брачного союза, бывшая звезда «Дом-2» конкретно не назвала. Кроме того, она уверена, современным миром правят именно женщины.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В гостях у передачи «А поговорить?» блогер Алена Водонаева затронула откровенные темы. Она сообщила, что изменила свои взгляды на секс. Автор книги «Голая» считает, что возраст и жизненные обстоятельства часто меняют сексуальные приоритеты. Ведущая программы Ирина Шихман напомнила Водонаевой цитату из её текста. В ней писательница, вспоминая советы мамы, говорит о том, что мужчине нельзя […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика