Водонаева изменила свои взгляды на секс и мужчин

В гостях у передачи «А поговорить?» блогер Алена Водонаева затронула откровенные темы. Она сообщила, что изменила свои взгляды на секс.

Автор книги «Голая» считает, что возраст и жизненные обстоятельства часто меняют сексуальные приоритеты. Ведущая программы Ирина Шихман напомнила Водонаевой цитату из её текста. В ней писательница, вспоминая советы мамы, говорит о том, что мужчине нельзя отказывать в сексе. Со временем дочь поняла, что желание должно быть обоюдным, а у женщины, которая работает и занята семьей и детьми, не всегда хватает сил быть источником чьих-то потребностей. Блогер считает, что во времена её мамы был иной взгляд не только на отношения полов, но и на самих мужчин. Воспитание в духе «Домостроя» стало далеким прошлым, а равноправие и независимость женщин признаны актуальными темами.

У самой же Алены Водонаевой взгляды на представителей противоположного пола кардинально поменялись. Она и раньше не могла похвастаться покорностью, теперь же, после развода со вторым мужем, поняла, её запросы намного шире. «Романтики и путешествий» для неё уже недостаточно, а вот что должен предоставить потенциальный супруг для брачного союза, бывшая звезда «Дом-2» конкретно не назвала. Кроме того, она уверена, современным миром правят именно женщины.

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Последнее: В гостях у передачи «А поговорить?» блогер Алена Водонаева затронула откровенные темы. Она сообщила, что изменила свои взгляды на секс. Автор книги «Голая» считает, что возраст и жизненные обстоятельства часто меняют сексуальные приоритеты. Ведущая программы Ирина Шихман напомнила Водонаевой цитату из её текста. В ней писательница, вспоминая советы мамы, говорит о том, что мужчине нельзя […]