Кайли Дженнер показала фотографии с празднования 2-летия дочери, на которое потратила 100 тысяч долларов

В минувшие выходные Кайли Дженнер устроила грандиозную вечеринку в честь дня рождения дочери. Малышке Сторми исполнилось всего два года, но для Кайли — это не повод скромничать в организации торжества. На проведение праздника родители именинницы потратили около 100 тысяч долларов. Сложно даже представить, какой размах примет торжество Сторми, когда она будет отмечать свое совершеннолетие.
Первыми фотографиями Кайли делилась в stories — так сказать, по горячим следам, а сегодня выложила подробный отчет, где можно разглядеть все детали торжества. После успеха прошлогодней вечеринки (в честь первого дня рождения Сторми) Кайли решила придерживаться заданного курса и в этом году снова возродила Стормиленд — веселый парк аттракционов, который звездная мама создала специально для своей дочки и ее гостей — больших и маленьких.
Кайли Дженнер с дочерью СтормиДля дня рождения родители именинницы арендовали специальную площадку, на которой устроили выездной парк аттракционов. В центре была установлена огромная надувная горка в форме головы Сторми с радугой, выходящей из ее рта. А вокруг — целый лабиринт из игровых зон. На входе каждому вручали карту — чтобы не заблудиться. Ну и, конечно, Кайли не была бы самым юным миллионером, если бы не сумела монетизировать происходящее — гостям предлагали приобрести толстовки, футболки, подушки и прочий мерч с изображением Сторми.
Кайли обожает индивидуальный подход в организации вечеринок. Цвета, гравировки, украшения — как и на любой другой вечеринке семьи Кардашьян-Дженнер — не должно быть упущено ни одной детали,
— рассказывали инсайдеры.
В числе приглашенных, помимо клана Кардашьян-Дженнер в полном составе, были: Хейли Бибер, София Ричи, Джон Ледженд и Крисси Тейген с детьми, Джейден Смит и другие звезды. Гостей Кайли встречала вместе с отцом Сторми Трэвисом Скоттом, с которым она рассталась в прошлом году.
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Последнее: В минувшие выходные Кайли Дженнер устроила грандиозную вечеринку в честь дня рождения дочери. Малышке Сторми исполнилось всего два года, но для Кайли — это не повод скромничать в организации торжества. На проведение праздника родители именинницы потратили около 100 тысяч долларов. Сложно даже представить, какой размах примет торжество Сторми, когда она будет отмечать свое совершеннолетие. Первыми […]
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