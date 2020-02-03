В поисках снега: куда поехать за зимними активностями

Роза Хутор, Красная Поляна

Сочи в этом году снег также не сильно балует, но все же несколько сугробов можно отыскать в горах на высоте 2300 метров. Оборудованные трассы, созданные по проекту архитектором и по совместительству олимпийским горнолыжным чемпионом Бернаром Русси для Олимпиады-2014, радуют туристов и по сей день. Сюда съезжаются опытные спортсмены, которые умело управляются с крутыми виражами синих, красных и черных спусков, а также переносят большие скачки высот — до 1500 метров. Неудивительно, что после таких активностей захочется остановиться в ближайшем комфортабельном отеле и подкрепиться в уютном кафе у подножия на набережной Мзымты.

Шерегеш

Шерегеш — один из самых популярных склонов в Западной Сибири с низкой опасностью схождения лавин и толстым слоем «пухляка», мягкого и структурного снега, по которому намного проще скользить с вершин. Любой желающий, даже маленький ребенок, может встать на лыжи или сноуборд под руководством инструктора и скатиться с горки с милым названием «Медвежонок», а опытный спортсмен — выбрать более крутой «черный» спуск, лавируя среди древесного массива для остроты ощущений. Здесь всегда царит атмосфера праздничного веселья и собираются шумные компании. В этом районе даже арендовал пещеру настоящий йети! Стоит заглянуть к нему в гости в Горную Шорию, Азасскую пещеру, и полюбоваться его частной коллекцией из намерзших сталактитов и сталагмитов.

Эльбрус, Чегет

Сюда стекаются любители заснеженных гор еще с прошлого столетия! Каждый лыжник и сноубордист с азартом мечтает покорить самую высокую гору в России, взбираясь на 5000-метровую высоту. Всесезонный курорт балует гостей не только завораживающими видами снежных вершин, но и целым комплексом иных активностей на любой вкус: начиная от игры в пейнтбол и заканчивая дегустацией наваристого мясного бульона шорпу. И хоть это место можно назвать историческим среди любителей горнолыжного спорта, всё же оно является довольно уединенным и даже «диким» из-за крутости склонов.

Цахкадзор, Армения

Добродушная Армения готова приютить всех, кто хочет насладиться не только морозным воздухом, но и захватывающим видом на святую гору Арарат и озеро Севан, который открывается с 3-километровой пики Тегениса. Начинающие уроки или более активный дрифт — любой турист найдет себе занятие на весь отпуск. А для россиян поездка в Цахкадзор привлекательна ещё тем, что не нужен заграничный паспорт.

Копаоник, Сербия

Малоизвестное, но явно недооцененное место. А ведь Копаоник считается одним из самых больших горнолыжных курортов в Восточной Европе, где проводятся национальные и международные соревнования. Помимо многообразия трасс, у Копаоника есть и другие преимущества. Безвизовый режим, отсутствие языкового барьера и практически все время солнечная погода — то, что нужно желающим сбежать из хмурой Москвы и погрузиться в зимнюю сказку. Что немаловажно, безопасность спусков и сервис были оценены Международной горнолыжной федерацией на высшем уровне! Кроме того, у подножия находится национальный парк, в котором обитают животные, давно покинувшие более цивилизованные области страны, а также одно из наследий ЮНЕСКО — собор Студеница.

Банско, Болгария

Национальный парк «Пирин» славится горнолыжным склоном у подножия Пиринских гор. Трассы различной сложности и крутизны спуска (на самые высокие точки доставляет вертолет!), уютные ресторанчики и спортивные магазины никого не оставят равнодушным. И все же Банско можно полноправно считать одним из семейных зимних курортов: отели предлагают номера с полноценной личной кухней, игровые комнаты и бассейны с подогревом. Также здесь открыты первоклассная лыжная школа и горнолыжный детский сад для малышей от 4 лет с лыжными каруселями и двигающимися дорожками. А если наскучит активный спорт, то можно спуститься к открытым минеральным источникам, отогреться в бане или отправиться на экскурсию и изучить археологические древности 17-19 веков.

Неважно, какое из направлений вы выберите сейчас — каждое, без сомнения, порадует красивой панорамой, хорошим сервисом и огромным количеством сугробов, в которые можно зарыться и даже сделать снежных ангелов.

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