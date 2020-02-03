Госпитализированные в Киеве с подозрением на коронавирус оказались не заражены – Минздрав

У двух пациентов, которых 1 февраля госпитализировали с подозрением на коронавирус 2019-nCoV после прибытия в Борисполь из Китая, не обнаружили признаков инфицирования эти вирусом, сообщила пресс-служба Минздрава сегодня в Facebook.
«По результатам медицинского осмотра и консультаций двух пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии», – сказано в релизе.
В ведомстве отметили, что сегодня было отклонено подозрение на 2019-nCoV еще в трех случаях у лиц, которые вернулись из Китая – им поставлен диагноз «аденовирусная инфекция». Другой информации об этих трех пациентах не сообщали.
За результатами медичного огляду та консультацій 2 пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва,…
Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Esmaspäev, 3. veebruar 2020
Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.
30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.
По состоянию на 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть от нового коронавируса. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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