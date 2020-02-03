Госпитализированные в Киеве с подозрением на коронавирус оказались не заражены – Минздрав

Госпитализированные в Киеве с подозрением на коронавирус оказались не заражены – Минздрав

03.02.2020, 22:42, Новости дня

У двух пациентов, которых 1 февраля госпитализировали с подозрением на коронавирус 2019-nCoV после прибытия в Борисполь из Китая, не обнаружили признаков инфицирования эти вирусом, сообщила пресс-служба Минздрава сегодня в Facebook. 

«По результатам медицинского осмотра и консультаций двух пациентов, находящихся в Александровской больнице Киева, не было установлено подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV. Лабораторные исследования продолжаются для установления этиологии», – сказано в релизе. 

В ведомстве отметили, что сегодня было отклонено подозрение на 2019-nCoV еще в трех случаях у лиц, которые вернулись из Китая – им поставлен диагноз «аденовирусная инфекция». Другой информации об этих трех пациентах не сообщали. 

За результатами медичного огляду та консультацій 2 пацієнтів, які знаходяться в Олександрівській лікарні міста Києва,…

Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть от нового коронавируса. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Год назад писал про судно ESER под флагом Панамы, задержаное в порту  города  Прае, столицы Кабо-Верде, с 9,5 тоннами кокаина на борту. Экипаж судна — 11 россиян — был арестован. Из Кабо-Верде пришла весть, что обвинение потребовало приговорить моряков-контробандистов к тюремным срокам от 13 до 18 лет. Суд удалился для вынесения приговора, который будет оглашен […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика