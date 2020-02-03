Мнение: Они занимались этим на глазах у полиции

Мы все прекрасно знаем, что никакие силы притяжения не могут помешать упорным и целеустремленным людям благополучно достигать своих целей.



Даже если силы — это полиция, а цель — это секс. И не просто долгожданный вечер со своей второй половинкой в укромном номере отеля со свечами и прочей романтической атрибутикой, а самый настоящий, секс на пляже в так называемый "пляжный час пик".

Один из таких вечеров стал для австралийца и британки финалом фееричного отдыха на Филиппинах. Как так вышло, спросите вы? Очень просто: публика одного из местных пляжей не выдержала откровенной сцены секса, из-за которой детям пришлось закрыть не только глаза, но и уши.

Горячий нрав молодых был подкреплен и горячительным: 26-летние Жасмин Нелли и Энтони Каррио были вусмерть пьяны. Но самое любопытное в этой истории то, что ребята решили и вовсе пренебречь общением с полицейскими — даже когда те надели на них наручники и погрузили в служебный автомобиль.

Со слов одного из служителей правопорядка, Жасмин и Энтони не стали прерывать процесс и по дороге в отделение. Отрезвляющим фактором оказалось то, что им все-таки придется ответить перед местным судом за нарушение общественного порядка — процесс состоится в феврале.

Ну а пока парочка вышла под залог: пьяный секс в общественном месте обошелся им в 135 фунтов стерлингов.

А нам остается думать над тем, что же все-таки толкает молодых людей на такого рода поступки: ощущение полной вседозволенности или отсутствие правил и границ?

Источник: Достало

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