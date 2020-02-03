Президент Эрдоган: Турция не признаёт аннексии Крыма Россией

КИЕВ – Турция не признает аннексии полуострова Крым Россией и в дальнейшем вместе с Украиной будет поддерживать крымскотатарский народ, а также турок-месхетинцев и гагаузов.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве по результатам 8-го заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией при сопредседательстве президентов двух стран.

«Мы не признаем незаконной аннексии. Мы поддерживали и будем поддерживать суверенитет и целостность территории Украины вместе с Крымским полуостровом», – сказал Эрдоган 3 февраля.

Он отметил, что Анкара будет и впредь поддерживать крымскотатарский народ, а также турок-месхетинцев и гагаузов, сообщает Украинское национальное информационное агентство «Укринформ».

Как сообщает пресс-служба президента Украины, по результатам седьмого заседания комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества были определены приоритетные направления в этой перспективной сфере.

«Сегодня принято важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинская армия получит финансовую помощь от турецких партнеров. Мы искренне благодарны за это», – сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд Вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около 36 миллионов долларов) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения.

Надежда на освобождение заложников

Владимир Зеленский отметил, что в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске есть несколько направлений для работы. Он подчеркнул, «что в ближайшее время будет достигнута договоренность о дате освобождения первой части удерживаемых лиц».

«Почему первой части? Там действительно очень много людей», – добавил он.

Второе направление – это переговоры с российской стороной об освобождении украинцев, находящихся в оккупированном Крыму или на территории России.

«Тоже началась работа. Уверен, что в ближайшее время будут даты, и общество увидит списки. Мы, вся команда, очень тяжело над этим работаем, и действительно большинство пленных, о которых мы говорим с российской стороной и которые находятся на территории РФ, – это крымские татары», – сообщил Глава государства.

Поддержка Украины – турецкий контекст

Эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко отмечает, что с 2014 года Турция ни разу не меняла свою позицию – Анкара не считает аннексированный Крым российской территорией.

«Турция поддерживает крымских татар, Меджлис, который выступал против оккупации Крыма Россией, выделялись ресурсы, были встречи с лидерами крымско-татарского движения. Турецкое агентство TİKA поддерживает инициативы по развитию крымскотатарской культуры, ремонты школ», – говорит Юлия Тищенко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Вместе с этим, Юлия Тищенко подчеркивает, что Турция и Россия не приостанавливали экономическое сотрудничество, Анкара не вводила экономические санкции против аннексии Крыма.

«Эрдоган ведет очень такую гибкую византийскую политику – это многовекторная политика, хотя у него никогда не было реляций, признаний по поводу российского статуса Крыма, но, тем не менее, всегда присутствовал прагматизм в отношениях с Россией, из года в год взаимный товарооборот стран только увеличивается», – подчеркивает Юлия Тищенко.

Она считает, что внутритурецкий контекст не позволит Эрдогану занять в будущем другую позицию по аннексированному полуострову.

«Крымскотатарская диаспора в Турции очень активна, это несколько миллионов избирателей, с мнением которых необходимо считаться», – говорит Юлия Тищенко.

Крым – это Украина. Четкая позиция Анкары

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь подчеркивает, что позиция официальной турецкой власти всегда была однозначной – Эрдоган никогда не говорил, что признает оккупацию или аннексию Крыма.

«Это четкая позиция, на всех мировых площадках – в Москве, Нью-Йорке или Киеве», – говорит Михаил Самусь корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Тот факт, что Турция ведет экономический диалог с Россией, по его словам, вписывается в понимание национальная тюркоцентрической политики Анкары.

«У них своя стратегия или концепция, и они действуют как региональный лидер на Ближнем Востоке и начинают действовать и в Африке. Своя политика относительно Украины, США, России. Если мы о ней говорим, то эта политика сформирована как отдельная стратегия, с ней нужно считаться – она не проукраинская, не проамериканская, она протурецкая», – подчеркивает Михаил Самусь.

Сотрудничество в военно-технической сфере между Украиной и Турцией он называет успешным и рассказывает о совместных проектах двух стран.

«Турция – надежный украинский партнер в сегменте, который можно называть трансфертом технологий, совместной разработке передовых боевых систем. С США у нас стратегическое партнерство, большая поддержка, но совместных разработок не так много. С Турцией у нас закупка систем связи и ударных беспилотников и беспилотников стратегического уровня», – утверждает Михаил Самусь.

Ударные беспилотники, которые разрабатываются при участии двух стран, по некоторым показателям, считает эксперт, могут заменить штурмовую авиацию.

«У нас до сих пор таких технологий не было, и сейчас мы объединили усилия для того, чтобы в этих проектах каждая из сторон получила для себя преимущество в необходимых секторах безопасности», – подчеркивает Михаил Самусь.

Он считает, что Украина и Турция могут развивать сотрудничество в сфере проектирования корабельной техники – Анкара разрабатывает проекты кораблей и катеров, которые необходимы Украине для реализации концепции «москитного флота».

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