Лежали в обнимку: в Москве нашли мертвой молодую пару

Лежали в обнимку: в Москве нашли мертвой молодую пару

03.02.2020, 22:30, Новости дня

В одной из квартир на Новочеркасском бульваре (район Марьино) обнаружили тела 28-летнего парня и 27-летней девушки. По факту случившегося началась проверка.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в понедельник, 3 февраля. На телах умерших не обнаружено криминальных ран. Не исключена передозировка.

По данным "Московского комсомольца", пару обнаружила мама умершей девушки. Женщину обеспокоило, что дочь не отвечала на звонки.

Когда силовики открыли входную дверь квартиры, тела парня и девушки находились в спальне. Пара лежала обнявшись на кровати в домашней одежде. Между ними находился включенный ноутбук.

Правоохранительные органы выяснили, что накануне пара находилась в гостях, где они выпивали алкогольные напитки.

Судебная экспертиза поможет установить истинную причину смерти парня и девушки.

Источник: Вести



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