Похищение и убийство майдановца Сергиенко. Двум подозреваемым смягчили меру пресечения

Городищенский районный суд Черкасской области смягчил меру пресечения двум обвиняемым в похищении участника Евромайдана и журналиста Василия Сергиенко. Об этом 3 января в Facebook сообщило местное издание «Надросся».

Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку, которых подозревают в похищении журналиста, назначили меру пресечения в виде частичного домашнего ареста с 21.00 до 6.00.

Вероятному убийце журналиста Владимиру Воронкову продлили срок содержания под стражей на 60 суток.

Ухвала суддів Городищенського районного суду у #справаСергієнка була винесена о 19-й годині, коли після семи годин… Posted by Надросся on Esmaspäev, 3. veebruar 2020

Сергиенко был участником Автомайдана и активистом партии «Свобода». 4 апреля 2014 года его похитили из дома в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Мужчину избили и ранили ножом. Тело журналиста нашли в лесу в 15 км от Корсунь-Шевченковского со следами пыток. В октябре 2015 года тогдашний начальник управления МВД Украины в Черкасской области Владислав Пустовар сообщил, что журналиста похитили, пытали и убили две группы бандитов из Киева.

Еще двое подозреваемых в причастности к преступлению, по данным «Текстов», находятся в розыске – это Валерий Федоров и Андрей Иносов. На сайте МВД Украины сообщается, что Иносов, которому инкриминируют похищение, пропал в июле 2015 года. В марте 2018 года друзья Сергиенко сообщили, что Иносова задержали в США. Бывший заместитель генпрокурора Евгений Енин тогда сказал «Укринформу», что ГПУ надеется на его выдачу Украине. Федоров подозревается в похищении и убийстве, он находится в розыске с июля 2015 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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