В университете Техаса неизвестный устроил стрельбу: двое убиты

В университете Техаса A&M-Commerce University произошла стрельба. В результате происшествия погибли два человека, еще один ранен.

В сообщении департамента полиции техасского университета отмечается, что студентам, преподавателям и сотрудникам учреждения предлагается укрыться и оставаться на местах до дальнейшего уведомления.

В настоящее время пострадавший доставлен в больницу, его состояние не уточняется, сообщает Fox News. До конца дня все занятия в университете отменены, кампус закрыт.

Источник: Вести

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