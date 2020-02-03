Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики сложил полномочия

Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики принял решение сложить полномочия. Как передает «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе ВФЛА

«Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, на заседании Президиума было принято решение передать действующей рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также принято решение передать рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

31 января Министерство спорта до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию ВФЛА.

Ранее Олимпийский комитет России совместно с Министерством спорта призвал руководство ВФЛА сложить полномочия. В совместном заявлении федерации порекомендовали наделить рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА во Всемирной легкоатлетической ассоциации полномочиями по организации выборной конференции, намеченной на 28 февраля.

29 января совет независимого дисциплинарного органа в легкой атлетике Athletics Integrity Unit рекомендовал Всемирной легкоатлетической ассоциации рассмотреть полное исключение ВФЛА из своего состава. Эти санкции должны быть применены в случае подтверждения обвинений по допинговому делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Также AIU рекомендовал Всемирной легкоатлетической ассоциации не возобновлять выдачу российским легкоатлетам разрешений выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях.

В ноябре 2019 года Athletics Integrity Unit временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора Александра Паркина и других должностных лиц федерации.

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