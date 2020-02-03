Под Рязанью мужчина облил бензином и поджег подростка и его мать

Чрезвычайный случай произошел под Рязанью, здесь местный житель напал на подростка и его мать. Мужчина не только избил их, но и облил бензином, после чего поджог.

Как сообщают источники, подозреваемому 41 год, против него следственными органами возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители Рязанской области собирают все необходимые данные по инциденту. Мужчина подозревается в покушении на убийство трех лиц. Пострадавшими от действий рязанца стали несовершеннолетний и его близкие родственники. Местом трагических событий стала одна из деревень в Спасском районе. Здесь в субботу подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно напал на 17-летнего парня, и принялся избивать подростка.

Защитить сына из дачного домика выбежали его старший брат, отец и мать. Однако и это не усмирило подозреваемого, он несколько раз ударил отца мальчика по голове железной трубой, после напал на мать подростка. Ей он облил одежду бензином и поджег. К счастью, огонь удалось быстро потушить, однако после этого ожоги остались как у матери, так и у ее обоих сыновей. После вызова полиции и скорой всех пострадавших экстренно доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь.

Подозреваемый задержан, сейчас следственные органы собирают информацию по делу, опрашиваются свидетели и очевидцы, изучается доказательная база. Пока нет данных об избрании меры пресечения для задержанного, однако, если его все же признают виновным, мужчине грозит реальный тюремный срок.

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